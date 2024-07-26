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04:15, 26 июля 2024Ценности

Бывшая жена Венсана Касселя позагорала топлес на пляже

Фото: @tinakunakey

Бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки позагорала топлес в Италии и показала фото фанатам. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

27-летняя манекенщица предстала на снимке, лежа на боку на песчаном пляже. Она надела коричневые мини-трусы от бикини с завязками на бедрах и отказалась от бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь рукой. Кроме того, девушка распустила локоны, спрятав за ними часть лица.

Также на одном из кадров модель предстала с голым бюстом в воде. Кроме того, она примерила облегающее черное платье, полупрозрачное в области бедер.

Ранее в июле американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для испанского бренда Desigual.

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      Карина Черных
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