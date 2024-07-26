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11:54, 26 июля 2024Россия

Бывший министр российского региона умер у входа в бар

Бывший министр природных ресурсов Пермского края умер у входа в бар

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Бывший министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Константин Черемушкин умер у входа в бар в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, которое с 2017 года возглавлял Черемушкин.

По словам собеседника издания, 53-летний чиновник пришел в заведение вместе с сыновьями и во время отдыха почувствовал себя плохо. «Он вышел на улицу, где сел на лавочку, и там скончался», — цитирует издание слова источника.

В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора подтвердили Ura.ru смерть руководителя регионального подразделения, но не назвали причину случившегося.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае произошло ДТП с участием авто, в котором находился замминистра промышленности и энергетики региона Владимир Локтюшов. Врачи не смогли спасти ни Локтюшова, ни водителя машины, с которой столкнулся автомобиль замминистра.

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      Марк Леонов
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