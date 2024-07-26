Бывший врач Белого дома поспорил с директором ФБР о ранении Трампа в ухо

Ронни Джексон: Трамп был ранен в ухо именно пулей, а не обломком телесуфлера

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон поспорил с директором ФБР о характере ранения Дональда Трампа в ухо. О том, какое именно ранение получил бывший президент, сообщается в письменном заявлении Джексона, который сейчас является членом Палаты представителей, передает ТАСС.

По словам Джексона, ссылаясь на результаты «непосредственного наблюдения» и данные из больницы, можно сделать однозначный вывод, что Трамп был задет именно пулей, а не чем-либо еще.

Накануне глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что пока сложно сказать, чем именно был ранен Трамп — пулей или осколками телесуфлера. «Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Это возможно, хотя, сидя здесь прямо сейчас, я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, также попасть куда-то еще», — поведал, в частности, Рэй.