«Лента.ру»: человек загорелся на Красной площади

На Красной площади загорелся человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила очевидица произошедшего.

«Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — рассказала очевидица Анастасия.

25 июля в Москве 15 пациентов стоматологической клиники оказались заблокированными в кабинете во время пожара. Выйти через входную дверь посетителям клиники не удалось, поэтому они попытались выбраться из горящего здания через окна ординаторской, на которых оказались решетки. В результате люди едва не отравились угарным газом.