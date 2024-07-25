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15:14, 25 июля 2024Россия

В Москве пациентов горящей стоматологии заблокировало в кабинете с решетками на окнах

Mash: в Москве пациентов стоматологии заблокировало в кабинете во время пожара

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 15 пациентов стоматологической клиники в Звонарном переулке заблокировало в кабинете во время пожара. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации канала, задымление началось в подъезде учреждения. Выйти через входную дверь посетителям клиники не удалось, поэтому они попытались выбраться из горящего здания через окна ординаторской, на которых оказались решетки. В результате люди едва не отравились угарным газом.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали около 40 человек. Сейчас специалисты проверяют сообщения о заблокированных выходах в стоматологии.

24 июня мощный пожар вспыхнул в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном городе Фрязино. В результате в одном из помещений оказались заблокированы люди, двое из которых выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек. Как сообщили в МЧС, за последние десять лет в здании выявили 29 нарушений. Последняя проверка была внеплановой и проводилась в 2017 году.

ЖЗЛ
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