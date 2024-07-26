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10:54, 26 июля 2024Бывший СССР

Число выехавших из Узбекистана в Россию на ПМЖ уменьшилось

Число выехавших из Узбекистана в РФ на ПМЖ в январе-июне уменьшилось в 2 раза

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В январе-июне число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию уменьшилось в 2,1 раза по сравнению с тем же аналогичным периодом в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Агентством статистики при президенте республики.

По данные агентства, за первую половину 2024 года из Узбекистана на ПМЖ выехали 5066 человек, из которых 760 — в Россию. В январе-июне 2023 года эти показатели составляли 9004 и 1584 человек соответственно. Отмечается также, что в 2023 году число узбекских граждан, выехавших на ПМЖ в Россию, увеличилось в 1,9 раза в сравнении с 2022 годом — до 2,67 тысячи человек.

Ранее Следственный комитет России предложил сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов российскими специалистами. В ведомстве отметили, что соответствующие меры предлагается реализовать на примере одного региона с высоким уровнем безработицы и другого региона, нуждающегося в рабочей силе.

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      Алевтина Запольская
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