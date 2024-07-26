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12:42, 26 июля 2024Ценности

Даня Милохин сменил имидж

Блогер Даня Милохин сменил имидж и показал внешность с черными волосами

Кадр: @danya_milokhin

Российский блогер и рэпер Даня Милохин показал внешность после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале на размещенных кадрах 22-летний инфлюэнсер предстал в белой рубашке и с гладко уложенными волосами, окрашенными в блонд. Затем он продемонстрировал новый образ.

Музыкант позировал в черной толстовке с красными и серебристыми узорами. При этом его волосы оказались взъерошенными и были черного цвета.

Ранее в июле популярная российская блогерша и певица Валя Карнавал также сменила имидж и показала трансформацию на фото. В том числе она продемонстрировала новую деталь прически.

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      Карина Черных
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