Российская блогерша Валя Карнавал сменила имидж и показала рваную челку на фото

Популярная российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) сменила имидж и показала трансформацию на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем белом топе и с голубым браслетом на руке. При этом она распустила окрашенные в более светлый оттенок коричневого волосы и продемонстрировала новую деталь прически. Так, артистка сделала удлиненную рваную челку, уложив ее с объемом у корней.

Кроме того, знаменитость подвела глаза черной подводкой и нанесла румяна на щеки.

Ранее в июле Валя Карнавал раскрыла правду о пережитых пластических операциях.