Девушка списала недомогание на запор и осталась без рук и ног

People: 18-летняя американка осталась без рук и ног из-за септического шока

Американка Амалия Хенце в 2023 году осталась без рук и ног, когда попала в больницу с привычным для нее недомоганием — сильным запором. Ее историю опубликовало издание People.

18-летняя студентка часто оказывалась в больнице из-за постоянной непроходимости тонкого кишечника, спровоцированной болезнью Крона. В октябре 2023 года она снова почувствовала себя плохо и списала свои симптомы на уже знакомое ей состояние. Однако уже в больнице девушка поняла, что чувствует себя не так, как обычно. «У меня начались странные спазмы в мочевом пузыре. Я знала, что что-то не так, поэтому сказала маме, что люблю ее. Несколько мгновений спустя медсестра пошла измерять мне давление и заметила, что моя рука начала краснеть. Все поняли, что у меня начинается септический шок», — вспоминает она.

Очнулась Амалия только через три недели и узнала, что ей будут ампутировать и верхние, и нижние конечности. «Однако я думаю, страшнее всего было, когда я увидела одну из моих ног — черно-синего цвета», — рассказала девушка. Она добавила, что врачи и родители поддержали ее, рассказав, что она сможет вновь передвигаться и обслуживать себя после установки протезов.

После ампутации ног и рук Амалию отправили в реабилитационный центр, где она работала над восстановлением мышц и училась передвигаться в своем новом теле. Базовым вещам ей пришлось учиться заново, чтобы минимально зависеть от других людей: ходить в туалет, принимать душ, питаться. Сейчас девушка сама наносит себе макияж при помощи протезов и рисует. Она ведет популярный аккаунт в TikTok, чтобы вдохновлять других молодых людей, потерявших конечности.

В начале всего этого я чувствовала себя очень одиноко. Но поскольку я начала размещать информацию о своем испытании публично, у меня появилась возможность встретиться и подружиться с некоторыми другими людьми с ампутациями ног и рук, и увидела, что не одна

Амалия Хенце

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