Деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» запретили в России

Минюст запретил в России деятельность фонда «Свободная Россия», созданного в США

Минюст включил фонд «Свободная Россия», созданный в США, в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. Информация об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным фонд входит в структурное подразделение «Антироссийского сепаратистского движения» (признано экстремистским и запрещено в России). Известно, что «Свободная Россия» была создана в 2014 году группой российских эмигрантов в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России внесло The John Smith Trust (фонд Джона Смита) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.