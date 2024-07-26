Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 26 июля 2024Силовые структуры

Деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» запретили в России

Минюст запретил в России деятельность фонда «Свободная Россия», созданного в США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минюст включил фонд «Свободная Россия», созданный в США, в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. Информация об этом сообщается на сайте ведомства.

По его данным фонд входит в структурное подразделение «Антироссийского сепаратистского движения» (признано экстремистским и запрещено в России). Известно, что «Свободная Россия» была создана в 2014 году группой российских эмигрантов в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России внесло The John Smith Trust (фонд Джона Смита) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      В Москве выстрелившего в пассажира из травматического пистолета таксиста арестовали

      Для дробовиков в зоне СВО начали использовать новые спецбоеприпасы

      Еврокомиссия начала закупать оружие для Украины на доходы от российских активов

      В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

      Осужденный пожизненно за расправу над 9-летней девочкой россиянин обжаловал приговор

      Стало известно о применяющихся Wildberries штрафах

      Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года

      В Кремле ответили на протесты родителей из-за рассказов детям о патриотизме «для галочки»

      Деятельность созданного в США фонда «Свободная Россия» запретили в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше