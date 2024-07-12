Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

Минюст России внес в список нежелательных организаций фонд Джона Смита

Министерство юстиции России внесло The John Smith Trust (фонд Джона Смита) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В список также попала немецкая организация MitOst e.V.

Ранее сообщалось, что Минюст России добавил в реестр нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию SOTA media («СОТА медиа»), признанную нежелательной Генпрокуратурой России. По данным ведомства, распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе.