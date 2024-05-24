Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 24 мая 2024Силовые структуры

Минюст России добавил SOTA media в реестр нежелательных организаций

Минюст России добавил SOTA media в реестр нежелательных организаций
Начало событий в новости SOTA media признана в России нежелательной

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию SOTA media ("СОТА медиа"), ранее признанную нежелательной Генпрокураторой России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Генпрокуратуры, распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе. Сайт организации был заблокирован Роскомнадзором. Отмечается, что в руководстве SOTA media есть граждане западных стран и их резиденты, которые действуют по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия). Эти структуры также признаны нежелательными в России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала американскую правозащитную организацию Freedom House нежелательной.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы

      В Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана за подготовку к теракту

      Основатель Nvidia резко разбогател

      Раскрыта сумма полученной замгубернатора Краснодарского края взятки

      Певицу Нюшу заподозрили в пластике лица

      В России испытают робота-сапера

      Раскрыта дата выхода полнометражного фильма по сериалу «Король и Шут»

      Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды и обуви для скандинавской ходьбы

      Госдеп США назвал Китай действующим лицом конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше