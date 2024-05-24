Минюст России добавил SOTA media в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции России добавило в реестр нежелательных организаций литовскую неправительственную организацию SOTA media ("СОТА медиа"), ранее признанную нежелательной Генпрокураторой России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным Генпрокуратуры, распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе. Сайт организации был заблокирован Роскомнадзором. Отмечается, что в руководстве SOTA media есть граждане западных стран и их резиденты, которые действуют по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия). Эти структуры также признаны нежелательными в России.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России признала американскую правозащитную организацию Freedom House нежелательной.