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15:57, 16 мая 2024Силовые структуры

SOTA media признана в России нежелательной

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране организацию SOTA media

Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность литовской неправительственной организации SOTA media. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе, отметили в Генпрокуратуре.

Сайт организации был заблокирован Роскомнадзором после требования Генпрокуратуры. В руководстве SOTA media есть граждане западных стран и их резиденты, которые действуют по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия). Эти структуры также признаны нежелательными в России.

7 мая сообщалось, что Генпрокуратура России признала американскую правозащитную организацию Freedom House нежелательной.

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      Любовь Ширижик
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