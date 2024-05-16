SOTA media признана в России нежелательной

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране организацию SOTA media

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность литовской неправительственной организации SOTA media. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.



Распространяемые этой организацией материалы являются откровенными попытками дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в публикациях искажаются события в стране с целью создания напряжения и раздражения в российском обществе, отметили в Генпрокуратуре.

Сайт организации был заблокирован Роскомнадзором после требования Генпрокуратуры. В руководстве SOTA media есть граждане западных стран и их резиденты, которые действуют по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия). Эти структуры также признаны нежелательными в России.

7 мая сообщалось, что Генпрокуратура России признала американскую правозащитную организацию Freedom House нежелательной.