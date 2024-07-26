Директор ЦРУ проведет в Риме встречи по перемирию в секторе Газа

Axios: директор ЦРУ проведет в Риме встречи по перемирию в секторе Газа

Директор ЦРУ Уильям Бернс проведет 28 июля в Риме встречи с представителями Израиля, Катара и Египта, которые будут касаться договоренностей по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает Axios со ссылкой на источники.

В частности, Бернс встретится с директором израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа. При этом собеседники газеты уточнили, что предметом дискуссий будет стратегия ближайших действий, а не обсуждение пробелов в сделке.

Израильские переговорщики в комментарии изданию выразили сомнения, что встреча в Риме приведет к прорыву. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом новые требования: создание механизма слежения за перемещением оружия и боевиков в анклаве, а также сохранение израильского контроля над границей сектора Газа с Египтом.

«Нетаньяху хочет заключить сделку, которую невозможно заключить. В настоящий момент он не готов к действиям, и поэтому нас может ожидать кризис на переговорах, а не сделка», — рассказал Axios израильский чиновник.

Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Она заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с премьером. Политик изложила серьезную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.