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14:37, 26 июля 2024Бывший СССР

Дочь экс-депутата Рады Фарион пообщалась с подозреваемым в убийстве ее матери

Дочь экс-депутата Рады Фарион Семчишин обвинила Зинченко в бессердечности
Ирина Фарион

Ирина Фарион . Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Дочь экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион Софья Семчишин в суде обвинила подозреваемого в убийстве матери Вячеслава Зинченко в бессердечности. Стороны пообщались во время судебной паузы, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Ты не имеешь права пить воду. Ты вырвал сердце всей нации. У тебя нет сердца, нет души. Ты понимаешь, что сделал?» — заявила дочь политика.

Отмечается, что подозреваемый в диалог с Семчишиной практически не вступал, ответив лишь на вопрос, зачем он пошел на покушение. «Время покажет», — сообщил Зинченко.

Ранее Зинченко официально объявили о подозрении в совершении покушения на Фарион. По словам заместителя генерального прокурора Украины Антона Войтенко, речь идет о части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

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      Глеб Палехов
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