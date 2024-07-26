Обвиняемому в убийстве Фарион объявили об официальном подозрении

Зинченко объявили о подозрении в убийстве экс-депутата Верховной Рады Фарион

Задержанному по делу об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион Вячеславу Зинченко объявили об официальном подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального прокурора Антона Войтенко.

«В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое было вчера задержано в городе Днепр, по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — это умышленное убийство», — сказал он.

Помимо этого, прокуроры подали в Галицкий суд Львова ходатайство об избрании меры присечения Зинченко в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Сегодня ему изберут меру пресечения в суде.