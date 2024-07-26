Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопрос о причастности к покушению

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко не дал утвердительного ответа на вопрос, виновен ли он. Об этом сообщает «Страна.ua».
На вопросы, совершал ли он убийство и признает ли вину, Зинченко отвечает: «Будет видно, посмотрим». На вопрос, чем были мотивированы его действия, он ответил: «Следующий вопрос».
Ранее стало известно, что Зинченко получал инструкции по переписке в интернете. Сообщается, что молодой человек также состоял в неонацистских интернет-сообществах.
До этого появилась информация о том, что подозреваемый подготовил письмо на случай неудачи. В нем Зинченко просил объяснить его отцу, что скрывал подготовку покушения на Фарион с целью сохранения безопасности семьи.