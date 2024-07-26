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13:22, 26 июля 2024Бывший СССР

Подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопрос о причастности к покушению

«Страна.ua»: подозреваемый в убийстве Фарион ответил на вопрос о своей вине

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко не дал утвердительного ответа на вопрос, виновен ли он. Об этом сообщает «Страна.ua».

На вопросы, совершал ли он убийство и признает ли вину, Зинченко отвечает: «Будет видно, посмотрим». На вопрос, чем были мотивированы его действия, он ответил: «Следующий вопрос».

Ранее стало известно, что Зинченко получал инструкции по переписке в интернете. Сообщается, что молодой человек также состоял в неонацистских интернет-сообществах.

До этого появилась информация о том, что подозреваемый подготовил письмо на случай неудачи. В нем Зинченко просил объяснить его отцу, что скрывал подготовку покушения на Фарион с целью сохранения безопасности семьи.

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      Илья Таксюр
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