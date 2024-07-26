Подозреваемый в покушении на Фарион подготовил письмо на случай неудачи

Подозреваемый в покушении на экс-депутата Фарион оставил письмо в случае неудачи

Стало известно, что подозреваемый в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Фарион 18-летний уроженец Днепра Вячеслав Зинченко оставил письмо на случай неудачи, об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Привет. Я с Днепра, раз это сообщение тебе отправлено, то что-то пошло не по плану», — говорится в представленном правоохранителями отрывке письма.

Помимо этого, в письме Зинченко просил объяснить его отцу, что скрывал подготовку покушения на Фарион с целью сохранения безопасности семьи.

Ранее отец подозреваемого заявил, что у подозреваемого его сына не было украинофобских взглядов и мотивов стрелять в политика. По его словам, юноша прошел курсы управления БПЛА и хотел в будущем присоединиться к ВСУ.