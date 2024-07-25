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18:53, 25 июля 2024Бывший СССР

Отец подозреваемого в убийстве Фарион опроверг наличие мотивов у сына

Отец подозреваемого в убийстве Фарион: у него не было украинофобских взглядов

Фото: Roman Baluk / Reuters

У подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион не было украинофобских взглядов и мотивов стрелять в политика. Об этом заявил отец подозреваемого, передает УНИАН.

Журналисты связались с воюющим в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отцом 18-летнего уроженца Днепра. Он опроверг наличие мотивов у сына и рассказал, что давно его не видел из-за пребывания на фронте.

«Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов», — заявил мужчина журналистам. По его словам, юноша прошел курсы управления БПЛА и хотел в будущем присоединиться к ВСУ.

Днем 25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о деталях задержания подозреваемого в убийстве Фарион. Как утверждается, в процессе подготовки он арендовал не менее трех квартир во Львове.

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      Юрий Леонов
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