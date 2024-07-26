Стрелявший в Фарион получал инструкции по переписке

«Страна.ua»: обвиняемый в убийстве Фарион получал инструкции в интернете

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион получал инструкции по переписке в интернете. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление полиции.

По данным украинских изданий, молодой человек состоял в неонацистских интернет-сообществах, в частности, был подписан на «СИЧ-С14» (запрещена на территории РФ). В полиции отказались это комментировать, указав, что этот вопрос находится в компетенции Службы безопасности Украины.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелявший в Фарион планировал нападения на других политиков. Одним из них должен был стать депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский.

До этого стало известно, что стрелявший искал в интернете стартовый пистолет «Сталкер», но это оружие оперативниками найдено не было.