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12:28, 26 июля 2024Бывший СССР

Стрелявший в Фарион получал инструкции по переписке

«Страна.ua»: обвиняемый в убийстве Фарион получал инструкции в интернете

Фото: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион получал инструкции по переписке в интернете. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление полиции.

По данным украинских изданий, молодой человек состоял в неонацистских интернет-сообществах, в частности, был подписан на «СИЧ-С14» (запрещена на территории РФ). В полиции отказались это комментировать, указав, что этот вопрос находится в компетенции Службы безопасности Украины.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелявший в Фарион планировал нападения на других политиков. Одним из них должен был стать депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский.

До этого стало известно, что стрелявший искал в интернете стартовый пистолет «Сталкер», но это оружие оперативниками найдено не было.

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      Илья Таксюр
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