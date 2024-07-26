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12:03, 26 июля 2024Бывший СССР

МВД Украины раскрыло новые детали покушения на Фарион

Глава МВД Украины Клименко раскрыл детали покушения на Фарион

Фото: Roman Baluk / Reuters

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко рассказал о деталях покушения на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион, передает издание «Страна.ua».

В частности, на месте покушения правоохранительными органами была найдена гильза от спортивной пули, которые, как сообщает Клименко, поступили в Украину в 2017-2018 годах и говорят о том, что оружие могло быть куплено на черном рынке.

Помимо этого, по заверению следствия, стрелявший искал в интернете стартовый пистолет «Сталкер», но это оружие оперативниками найдено не было.

Ранее стало известно, что подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался 18-летний уроженец Днепра Вячеслав Зинченко.

Изданию стало известно, что Зинченко окончил городскую гимназию №62, занимался в городской детско-юношеской спортивной школе и за месяц до покушения играл в юношеской футбольной команде.

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      Валентин Карант
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