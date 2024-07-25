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19:18, 25 июля 2024Бывший СССР

Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион

«Страна.ua»: подозреваемый в убийстве Фарион — Вячеслав Зинченко из Днепра
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: ВО «Свобода» / Wikimedia

Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался 18-летний уроженец Днепра Вячеслав Зинченко. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Изданию стало известно, что Зинченко окончил городскую гимназию №62, занимался в городской детско-юношеской спортивной школе и за месяц до покушения играл в юношеской футбольной команде.

Как сообщает издание «Следствие.Инфо», подозреваемый поступил в 2023 году в Днепровский государственный университет внутренних дел на заочную форму обучения по специальности «Право».

Вечером 25 июля отец Зинченко опроверг то, что у его сына были мотивы стрелять в Фарион. По его словам, юноша прошел курсы управления БПЛА и хотел в будущем присоединиться к Вооруженным силам Украины.

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      Юрий Леонов
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