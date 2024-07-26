Стрелявший в Фарион планировал нападения на других политиков

Клименко: стрелявший в Фарион планировал нападение на депутата Рады Бужанского

Стрелявший в бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион планировал нападения на других украинских политиков. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

Министр рассказал, что следующей жертвой стрелка должен был стать депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский. По словам Клименко, кроме парламентария в список планируемых жертв вошли и другие имена, однако представитель Киева не стал раскрывать их.

В бывшего депутата Рады Фарион выстрелили во Львове вечером 19 июля. Она получила ранение в висок, ее экстренно доставили в больницу. Однако спасти экс-парламентария врачам не удалось.

25 июля подозреваемого в нападении на Фарион задержали правоохранители. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.