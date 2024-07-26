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12:24, 26 июля 2024Экономика

США нашли несколько миллиардов долларов на оружие для Украины

США нашли пару миллиардов долларов на оружие для Украины с помощью переоценки

Фото: Alina Smutko / Reuters

Неправильная оценка стоимости боеприпасов, ракет и оружия, передаваемых США Украине, привела к тому, что реальная стоимость поставленного оказалась на 8,2 миллиарда долларов меньше. К такому выводу пришли в правительстве США, сообщает Reuters.

В прошлом году Пентагон обнаружил, что для подсчетов использовалась восстановительная, а не амортизационная стоимость, что привело к ошибке в размере 6,2 миллиарда долларов. Теперь же нечеткость бухгалтерских определений и отсутствие конкретных указаний при оценке, что вскрылось при проверке, увеличила общую сумму переплаты.

Таким образом, на Украину может быть отправлено вооружений еще на два миллиарда долларов без утверждения каких-либо документов. Министерство обороны заявило, что согласилось со всеми рекомендациями по итогам проверки, в числе которых есть создание специального отдела для оценки имеющихся и передаваемых вооружений.

Ранее сообщалось, что власти Украины заказали у немецкого оборонного концерна Rheinmetall строительство военного завода на своей территории. Предприятие займется выпуском боеприпасов калибра 155 миллиметров, его работа, в соответствии с планами, начнется через два года.

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