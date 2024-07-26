Двое россиян с канцелярским ножом напали на таксиста и угнали его автомобиль

Под Тюменью поймали двух мужчин, ударивших таксиста ножом и угнавших его машину

Под Тюменью задержали двоих 22-летних мужчин, которые с канцелярским ножом напали на таксиста и угнали его автомобиль к родным одного из фигурантов в Тобольск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данным правоохранителей, задержанные — рецидивист, который вышел на свободу менее трех недель назад, и его приятель. Они признались, что заранее спланировали нападение на таксиста. Злоумышленники вооружились канцелярским и самодельным ножами и вызвали такси. Затем, в автомобиле рецидивист ударил пострадавшего самодельным ножом, а после удары нанес его подельник канцелярским ножом. В результате мужчина подучил несколько ранений в лицо и шею. Он сумел выбраться из машины, а злоумышленники угнали ее. Они замазали номерные знаки и поехали в Тобольск, к родным одного из фигурантов.

Молодых людей задержали с помощью квадрокоптера в четырех километрах от трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль они бросили. Полицейские нашли его в лесу у деревни Артамонова в Ярковском районе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции в Подмосковье задержали жителя Саратовской области, который дважды за вечер в состоянии алкогольного опьянения напал на водителей и угнал их автомобили.