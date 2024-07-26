Экс-офицер СБУ сообщил о состоянии здоровья после покушения

Экс-офицер СБУ Прозоров сообщил о восстановлении здоровья после покушения

Состояние здоровья бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова восстановилось после попытки покушения на него. Об этом заявил сам Прозоров в комментарии РИА Новости.

Экс-офицер СБУ сообщил о полном восстановлении здоровья после покушения в апреле. Он рассказал, что предпринял ряд ограничений в целях безопасности.

«Шрамы остались, но это такое — мелочи», — заявил Прозоров.

12 апреля его автомобиль был подорван в столичном дворе района Западное Дегунино. После того, как экс-офицер СБУ сел на водительское сиденье, прогремел взрыв, во время которого автомобиль подбросило и окутало дымом.