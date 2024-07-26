Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 26 июля 2024Бывший СССР

Экс-офицер СБУ сообщил о состоянии здоровья после покушения

Экс-офицер СБУ Прозоров сообщил о восстановлении здоровья после покушения
Василий Прозоров

Василий Прозоров. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Состояние здоровья бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова восстановилось после попытки покушения на него. Об этом заявил сам Прозоров в комментарии РИА Новости.

Экс-офицер СБУ сообщил о полном восстановлении здоровья после покушения в апреле. Он рассказал, что предпринял ряд ограничений в целях безопасности.

«Шрамы остались, но это такое — мелочи», — заявил Прозоров.

12 апреля его автомобиль был подорван в столичном дворе района Западное Дегунино. После того, как экс-офицер СБУ сел на водительское сиденье, прогремел взрыв, во время которого автомобиль подбросило и окутало дымом.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов». Что рассказал обвиняемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ?

      Сестра невесты оценила ее выбор свадебного платья словом «помогите»

      Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

      Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии

      Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

      Харрис разочаровала премьера Израиля

      «Евпатия Коловрата» приняли в состав ВМФ

      Названа одна из главных причин сокращения жизни россиян

      Жителей одного города предупредили о вторжении ядовитых хищных червей

      Стала известна личность матери детей Павла Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше