Экс-президент Бразилии заявил о планах переизбраться

Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о планах переизбраться в 2026 году

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о планах переизбраться на президентских выборах, которые пройдут в 2026 году. Об этом он рассказал в интервью порталу Metrópoles.

На данный момент бывшему главе государства запрещено участвовать в избирательных кампаниях до 2030 года из-за обвинений в подстрекательстве к протестами начала 2023 года. Однако он выразил надежду, что решение Верховного суда страны будет пересмотрено и тогда он сможет вернуться в политику.

«Если я смогу баллотироваться на пост президента, то выиграю, я в этом уверен», — рассказал Болсонару. По его словам, нынешний президент Лула да Силва не пользуется в обществе популярностью.

31 октября Лула да Силва победил на выборах Болсонару, обогнав его во втором туре со счетом 50,84 процента голосов. В свою очередь правый политик набрал 49,16 процента избирателей, что оказалось выше, чем ему предсказывали социальные опросы.