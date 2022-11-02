Болсонару в разговоре с Верховным судом признал поражение на выборах в Бразилии

Болсонару в частном разговоре с членами Верховного суда признал поражение на выборах

Президент Бразилии Жаир Болсонару в частном разговоре с членами Верховного суда признал поражение на президентских выборах. Об этом сообщает AP.

Бразильский лидер заявил, что его предвыборная борьба против Лулы де Силвы подошла к концу. «Все кончено. Итак, давайте смотреть вперед», — передал слова Болсонару судья Верховного суда Луис Эдсон Фачин.

Администрация Болсонару подтвердила готовность передать власть новому президенту.

31 октября 77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента проголосовали 49,16 процента избирателей.

Да Сильва уже находился на высшем посту, возглавляя страну с 2003 по 2010 год. Комментируя свое избрание на пост главы государства, политик заявил, что у него начался процесс возрождения в бразильской политике. По его словам, страна сейчас находится «в очень сложной ситуации».