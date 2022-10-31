Лула да Силва прокомментировал свое избрание на пост президента Бразилии

Избранный президент Бразилии Лула да Силва заявил о своем возрождении в политике

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал свое избрание на пост главы государства. Об этом он написал в Twitter.

«Я считаю, что у меня был процесс возрождения в бразильской политике. Меня пытались похоронить заживо, и теперь я здесь, чтобы править страной», — заявил Лула да Силва. По его словам, Бразилия находится «в очень сложной ситуации». «Но я уверен, что с помощью людей мы найдем выход и восстановим мир», — подчеркнул он.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару.

Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег, тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции. Отсидев 19 месяцев в тюрьме, в ноябре 2019 года Лула да Силва вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.