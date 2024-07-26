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18:16, 26 июля 2024Ценности

Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном платье и с цветными волосами

Фото: @ayakuraoka

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис парикмахера Аи Кураоки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница позировала в ажурном облегающем платье черного цвета ниже колена с вырезами на бедрах, а сквозь его прозрачную ткань просвечивало тело отказавшейся от бюстгальтера звезды.

Кроме того, певица надела остроносые джинсовые сапоги на шпильках и подвела глаза черной подводкой. В то же время проживающий в Лондоне упомянутый парикмахер японского происхождения изменила артистке внешний вид волос. Так, Кищук сделали разноцветную рваную стрижку с прямой челкой.

Ранее в июле бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющей грудь одежде.

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      Карина Черных
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