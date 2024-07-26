Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном платье и с цветными волосами

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис парикмахера Аи Кураоки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница позировала в ажурном облегающем платье черного цвета ниже колена с вырезами на бедрах, а сквозь его прозрачную ткань просвечивало тело отказавшейся от бюстгальтера звезды.

Кроме того, певица надела остроносые джинсовые сапоги на шпильках и подвела глаза черной подводкой. В то же время проживающий в Лондоне упомянутый парикмахер японского происхождения изменила артистке внешний вид волос. Так, Кищук сделали разноцветную рваную стрижку с прямой челкой.

Ранее в июле бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющей грудь одежде.