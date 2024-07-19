Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющем грудь мини-платье

Певица Ольга Серябкина вышла в свет в мини-платье с лифом в виде конусов

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющей грудь одежде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица посетила мероприятие «Вечерний звук On air» от HiFi-стриминга «Звук». При этом в качестве наряда она выбрала серебристое корсетное мини-платье в пайетках, с бежевой вставкой и лифом в виде конусов.

Кроме того, артистка надела блестящие босоножки в тон, нарастила ресницы и подчеркнула веки сиреневыми тенями. Также исполнительница распустила гладко уложенные волосы и зачесала их назад.

Ранее в июле 27-летняя певица Клава Кока похвасталась фигурой в бикини на фото с возлюбленным во время гастролей в Турции.