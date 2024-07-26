Эксперты рассказали о влиянии роста ключевой ставки на рынок недвижимости

Девелоперы: рост ключевой ставки серьезно не повлияет на рынок новостроек

Повышение Банком России ключевой ставки до 18 процентов годовых серьезно не скажется на рынке новостроек, сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Решение регулятора едва ли окажет на отрасль заметное влияние, уверены в девелоперской компании «Брусника». Рыночная ипотека уже стала фактически недоступной при ставке в 16 процентов, отметили в компании.

За ростом ключевой ставки на два процента последует подорожание ипотеки примерно на три процента. предсказал замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью группы компаний «Садовое кольцо» Илья Колунов. По его мнению, это никак не повлияет на спрос. В настоящее время в стране фактически нет спроса на ипотеку с текущими ставками в 22 процента, констатировал он. «Если ставка по рыночной ипотеке еще поднимется, результат будет тот же — ипотечные кредиты по-прежнему не будут брать», — сказал он.

Эксперт также предположил, что с повышением ключевой ставки россияне начнут активнее направлять средства на вклады и станут меньше инвестировать в недвижимость. Однако это не также особо не скажется на рынке недвижимости.

Некоторые девелоперы, в свою очередь, опасаются подорожания проектного финансирования. Это может привести к снижению объема продаж на 30 процентов, уверен президент Glorax Дмитрий Кашинский.