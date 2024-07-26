Предсказано будущее ипотеки после роста ставки ЦБ

ТАСС: спрос на ипотеку в России может упасть осенью

Опрошенные ТАСС эксперты предсказали будущее рынка ипотеки в России на фоне роста ключевой ставки ЦБ. По мнению аналитиков, уже к осени спрос может упасть.

Дело в том, что после повышения ключевой ставки обычно следует рост ставок по ипотечным кредитам. Так что при ключевой ставке в 18 процентов рыночные ипотечные ставки вырастут до 22-23 процентов, констатировал директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов группы компаний «А101» Рустам Азизов. Со своей стороны руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко отметил, что количество сделок по ипотеке сократится на 30-50 процентов.

Сейчас россияне не торопятся с покупкой жилья. После отмены льготной программы ипотеки на новостройки (под 8 процентов) 66 процентов россиян отложили покупку жилья, решив, что сами накопят необходимую сумму. При этом 23 процента признались, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если им попадется подходящий вариант.

На заседании 26 июля ЦБ впервые с конца прошлого года принял решение поднять ключевую ставку. Теперь она составляет 18 процентов.