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22:14, 26 июля 2024Мир

США потребовали от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

Reuters: США требуют от Европы гарантий продолжения заморозки российских активов

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

США оказывают давление на европейские страны, требуя гарантий, что российские активы останутся замороженными на длительный период, пишет Reuters со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.

Как отметило издание, Вашингтон требует от Европы продолжения заморозки российских активов. «США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центробанка России на более длительный период времени. Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку активов, которую будут пересматривать. Второй предусматривает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не в полгода, как это происходит сейчас. Подобный план из двух вариантов развеет опасения США о возможности выдать Украине кредиты на 50 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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