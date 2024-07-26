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18:29, 26 июля 2024Россия

Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

Глава ЦНИИ «Волна» Арсеньев устроил акт самосожжения на Красной площади

Фото: предоставлено очевидцем событий

Человеком, который попытался совершить акт самосожжения на Красной площади в Москве, оказался президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев. 74-летнего мужчину, по предварительным данным, в 2023 году обвинили в срыве поставок для нужд обороны, в том числе для СВО в рамках гособоронзаказа.

Глава инновационного предприятия облил себя горючей жидкостью около Мавзолея и поджег. Очевидцы успели потушить огонь, мужчина отделался лишь легкими ожогами. Акцию самосожжения он мог устроить в качестве протеста против обвинений в срыве гособоронзаказа, уточняет «Московский комсомолец». Сам Арсеньев является отставным военным, капитаном запаса и имеет звание почетного связиста.

Арсеньева обвиняли в срыве поставок для СВО и краже документов

По данным «Московского комсомольца», в 2023 году в госкорпорацию «Ростех» поступила жалоба на Арсеньева. Его обвиняли в умышленном срыве поставок для нужд обороны России. По изложенной версии, руководство ЦНИИ «Волна» якобы сознательно задерживало поставки для нужд специальной военной операции (СВО). Помимо всего прочего, Арсеньева обвинили в краже рабочей документации.

Фото: предоставлено очевидцем событий

В ЦНИИ была назначена проверка ФСБ. Ее предварительные результаты не подтвердили обвинение. Арсеньев, в свою очередь, подал в суд иск о защите чести и достоинства — его отклонили. В ответ на это автор жалобы подал встречный иск. В ситуации разбирается Нагатинский суд Москвы.

Предприятие, где работал Арсеньев, имеет лицензию на производство и ремонт военной техники. Кроме того, ФСБ выдала лицензию ЦНИИ «Волна» на осуществление работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну. Издание Baza уточняет, что предприятие производило изделие, которое применяется в системах связи в бронетехнике.

Арсеньев обвинил в срыве гособоронзаказа майора Минобороны

По данным Baza, Арсеньев недавно обращался в Следственный комитет России. Он написал заявление, где предупредил, что его предприятие «умышленно банкротят» и не дают выполнять гособоронзаказ. Он также указал на виновника — уничтожением «Волны», по его словам, занимался майор Министерства обороны и бывший сотрудник предприятия. Его имя не уточняется.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Арсеньев пояснил, что в сентябре 2023 года ЦНИИ «Волна» отгрузило военный заказ для Минобороны, но цена на их изделие по непонятым причинам упала в два раза: с 10 087 рублей без НДС до 4599 рублей.

«Волна» не может продолжать работу при такой ценовой политике на собственные изделия, отмечает Baza. С похожей жалобой Арсеньев обращался и непосредственно в Минобороны и ФСБ. Пока никто не разрешил эту ситуацию.

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      Варвара Кошечкина
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