Израиль выдвинул новое условие для перемирия с ХАМАС

Reuters: Израиль осложнил переговоры с ХАМАС новым условием для перемирия

Израиль выдвинул новое условие для заключения перемирия с палестинским радикальным движением ХАМАС, осложнив переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Израиль потребовал, чтобы мирные граждане сектора Газа, возвращающееся с юга анклава на север, проходили проверку. Источник из числа западных чиновников связал стремление создать «механизм проверки» с тем, что израильские власти опасаются, что вернувшаяся часть населения может поддержать ХАМАС. Он добавил, что палестинское движение уже отвергло это требование.

Источники также сообщили агентству, что в качестве условия для прекращения боевых действий Израиль назвал предоставление контроля над границей между Газой и Египтом. Каир счел это требование выходящим за рамки сделки о перемирии.

Ранее стало известно о разочаровании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с тем, что вице-президент США Камала Харрис призвала его к скорейшему заключению соглашения с ХАМАС.