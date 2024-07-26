Изучавший объект в Петербурге фигурант дела о госизмене получил 10 лет колонии

Суд дал 10 лет фигуранту дела о госизмене, изучавшему промобъект в Петербурге

Фигурант дела о государственной измене Вячеслав Лутор, который изучал объект в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими беспилотниками, получил десять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ФСБ.

Мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что доразведку промышленного объекта ему поручил провести куратор из Украины.

Во время осмотра телефона Лутора были также найдены его переписка с представителем легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ), в которой мужчина передал личные документы для вступления в легион, а также фотографии и координаты промобъекта.

Установлено, что он планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Для этого он купил билеты на самолет в Стамбул, откуда собирался выехать в Польшу, а потом добраться до Украины. Однако его задержали в Москве при попытке вылететь из страны.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену.

