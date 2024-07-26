Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:13, 26 июля 2024Силовые структуры

Изучавший объект в Петербурге фигурант дела о госизмене получил 10 лет колонии

Суд дал 10 лет фигуранту дела о госизмене, изучавшему промобъект в Петербурге

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фигурант дела о государственной измене Вячеслав Лутор, который изучал объект в Санкт-Петербурге для последующей атаки украинскими беспилотниками, получил десять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ФСБ.

Мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что доразведку промышленного объекта ему поручил провести куратор из Украины.

Во время осмотра телефона Лутора были также найдены его переписка с представителем легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ), в которой мужчина передал личные документы для вступления в легион, а также фотографии и координаты промобъекта.

Установлено, что он планировал участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Для этого он купил билеты на самолет в Стамбул, откуда собирался выехать в Польшу, а потом добраться до Украины. Однако его задержали в Москве при попытке вылететь из страны.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

      Мошенники обманули экс-начальника УФСБ по Москве на 1,5 миллиона рублей

      Названы главные причины страха общаться с людьми

      Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты

      Украинские беспилотники обесточили несколько населенных пунктов в российском регионе

      Стрелявший в Фарион получал инструкции по переписке

      Десятки детей отравились в частном детском саду в Санкт-Петербурге

      Туристов на Камчатке засыпало камнями на вулкане

      Адвокат раскрыл подробности развода Алсу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше