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14:55, 26 июля 2024Мир

Карьеру Байдена назвали запятнанной

Кеннеди-младший назвал карьеру Байдена запятнанной

Фото: Evan Vucci - Pool via CNP / Globallookpress.com

Действующий американский лидер Джо Байден запятнал карьеру из-за своего запоздалого решения сняться с предвыборной гонки. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я благодарен ему и уважаю его за те 50 лет, которые он отдал службе нашей стране, но я считаю, что он запятнал репутацию и карьеру в последний год, отказываясь отпустить власть», — сказал он.

Кеннеди также назвал «умение лидеров добровольно отказываться от власти» национальной традицией США, которую нарушили и Байден, и экс-президент Дональд Трамп.

21 июля Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

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      Виктория Кондратьева
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