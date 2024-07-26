Клиника в Турции отказалась вернуть на родину впавшую в кому россиянку из-за долга

Семья впавшей в кому в Турции россиянки не может вернуть ее из-за долга

Семья россиянки, впавшей в кому в Турции, не может вернуть ее на родину из-за миллионного долга перед клиникой. Подробности сообщил портал 72.ru.

Педиатр из Тюмени Наталья Герасимова поехала в Турцию с внуками 9 и 12 лет. Во время отдыха у 62-летней женщины случился сердечный приступ, после которого она впала в кому. Россиянка находится в больнице с 27 июня и все еще не пришла в себя.

Родные Герасимовой не могут вывезти ее в Россию, потому что клиника отказалась отпускать ее из-за долга. Изначально расходы на лечение должна была покрыть страховка, но в компании заявили, что случай Герасимовой — не страховой.

«Якобы страховая компания может компенсировать только 5 процентов от суммы расходов и помочь с перевозкой, — рассказала дочь Герасимовой Мария. — Мы оказались должны 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») , и за каждый день пребывания в больнице по тысяче долларов».

По словам Марии, представитель страховой компании периодически перестает выходить на связь, а в турецком консульстве семье не помогли. Более того, перевозка человека в коме на борту санавиации стоит около 90 миллионов рублей.

Семья Натальи Герасимовой записала обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о помощи.