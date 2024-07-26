Косатки потопили британскую яхту

В Испании спасли трех человек с потопленной косатками британской яхты

В Гибралтарском проливе косатки потопили яхту Bonhomme William, шедшую под британским флагом. Как сообщает издание The Olive Press, трех человек, которые были на ее борту, удалось спасти.

24 июля команда яхты связалась по радио со спасателями в испанском городе Тарифа. Яхтсмены рассказали, что несколько косаток протаранили судно и вывели его из строя.

На помощь Bonhomme William отправили спасательный корабль Salvamar Enif. Тем временем яхтсмены вновь вышли на связь и сообщили, что косатки не унимаются и уже сделали пробоины в судне, из-за чего началась протечка.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место происшествия, яхта наполовину ушла под воду. Ее команду благополучно доставили в испанский город Барбате на спасательном судне.

Это далеко не первое нападение косаток, произошедшее в Гибралтаре. Они регулярно атакуют яхты у берегов Западной Европы и Северной Африки с начала 2020 года. С тех пор было зафиксировано около 700 инцидентов, причем в половине из них суда получили серьезные повреждения.

В первых нападениях участвовали три косатки с прозвищами Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис. Затем их повадки переняли другие представители той же популяции, которая, по оценкам специалистов, насчитывает примерно 35 особей.

В августе 2023 года сообщалось, что морякам в Гибралтарском проливе пришлось отстреливаться от косаток, которые окружили их яхту. В итоге косатки уплыли, а поврежденное судно взяли на буксир спасатели.