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03:15, 26 июля 2024Бывший СССР

Кулеба обратился к Гонконгу из-за России

Глава МИД Украины Кулеба попросил Гонконг предотвратить обход санкций Россией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Гонконг попросил местную администрацию предотвратить обход Россией введенных против нее санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что дипломат обратился к властям специального административного района Китая из-за российских компаний. Он призвал не дать им возможность использовать Гонконг для обхода санкций.

В апреле российские компании проводили до половины платежей в Китай через посредников из третьих стран, утверждает Reuters. В качестве таких посредников выступают юридические лица из Гонконга, Киргизии, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других юрисдикций, где россияне чувствуют себя относительно спокойно.

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      Евгений Силаев
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