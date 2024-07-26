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12:31, 26 июля 2024Из жизни

Россиянин спас соседку от медведя с помощью лопаты

На Сахалине мужчина спас соседку по даче от медведя с помощью лопаты

Фото: Unsplash

На Сахалине медведь напал на дачницу, но ее спас вовремя подоспевший сосед с лопатой.
Об этом сообщает Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области на своей странице во «ВКонтакте».

Нападение произошло в четверг, 25 июля, на окраине СНТ в районе станции Новодеревенская. Медведя привлекли к населенному пункту рыбные потроха на одном из участков и заброшенные огороды, на которых поспела ягода.

Медведь толкнул женщину, но ей сумел помочь другой дачник: он схватил лопату и ударил животное по голове. После этого медведь убежал в лес. Женщина не пострадала.

Жители СНТ сообщили о происшествии, на место в тот же день выехали лесничие, выследили и отстрелили опасного медведя.

Представители агентства напомнили, что избежать нападений медведей помогут заборы вокруг участка, своевременный сбор урожая и уборка пищевых отходов.

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      Екатерина Лобанова
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