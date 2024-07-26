Мужчина две недели выживал в дикой природе и был найден благодаря своему дневнику

В США мужчина две недели выживал в дикой природе без еды и воды

В штате Кентукки, США, считавшийся пропавшим мужчина две недели выживал в дикой природе и был найден рядом с одним из ущелий долины Ред-Ривер. Об этом сообщает CBS News.

В начале июля 48-летний Скотт Херн отправился в долину Ред-Ривер, чтобы посмотреть на водопады, и пропал. Спасатели отправились на поиски мужчины с собаками, а также заранее изучили его дневник, в котором он вел записи об осматриваемых локациях. Они несколько дней ходили по ущельям, но не могли обнаружить Херна. Один из спасателей рассказал, что в тот момент уже думали, что не найдут мужчину живым. «Наша надежда таяла», — признался он.

Спасательная команда изменила направление поисков, когда заметила отпечаток обуви и след от трости, оставшиеся в районе, в который редко кто-то забредает. Они продолжили изучать эту местность, когда услышали чей-то крик о помощи. «Когда мы подошли ближе, я спросил, как его зовут, и он ответил: "Скотт Херон". Я никогда в жизни не поднимался в гору быстрее», — отметил один из спасателей, Волтерман.

По словам Волтермана, он первый добрался до обрыва, рядом с которым находился пропавший мужчина. Тот был жив и попросил его обнять. Херна эвакуировали из долины на вертолете: ему требовалась медицинская помощь. Спасатели назвали чудом то, что мужчине удалось выжить, проведя в дикой природе две недели без еды и воды.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн 75-летнего мужчину, пропавшего на четыре дня, нашли в болоте живым. По словам спасателей, он на удивление хорошо выглядел после всех испытаний.

