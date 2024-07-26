На Украине назвали условие для отказа от раздачи повесток на улицах

МО Украины: повестки перестанут раздавать, если военнообязанные обновят данные

Спикер Минобороны (МО) Украины Дмитрий Лазуткин назвал условие для отказа ведомства от раздачи повесток на улицах. Об этом он высказался в интервью украинскому изданию New Voice (NV).

По его словам, это произойдет, когда все военнообязанные граждане обновят свои военно-учетные данные, а нарушители самостоятельно явятся в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) или зарегистрируются в приложении «Резерв+». При этом он подчеркнул, что сотрудники ТЦК «не получают удовольствия» от уличной мобилизации и испытывают огромный стресс, получая в свой адрес оскорбительные высказывания от соотечественников.

Ранее на Украине мужчины рассказали, почему не хотят быть мобилизованными в Вооруженные силы республики. По данным опроса Харьковского института социальных исследований, в числе причин они назвали бессрочный контракт, случаи силовой мобилизации, коррупцию и социальную несправедливость.