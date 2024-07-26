На Украине опровергли обвинения Венгрии в шантаже транзитом нефти

Подоляк: приостановка Украиной транзита нефти не имеет отношения к шантажу

Приостановка транзита нефти через Украину не имеет никакого отношения к шантажу Венгрии. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Reuters.

Он опроверг обвинения главы канцелярии венгерского премьер-министра Гергея Гуйяша в том, что Киев шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти. Подоляк также добавил, что эти страны не способствуют миру на Украине и настаивают только на уступках России.

Ранее Венгрия решила искать лазейки для поставок российской нефти через территорию Украины. Гуйяш заявил, что если в августе проблема тем или иным образом не решится, то уже в сентябре Венгрия рискует столкнуться с дефицитом бензина.