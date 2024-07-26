Венгрия решила искать лазейки для поставок российской нефти

Венгрия заявила о поиске лазеек для поставок российской нефти через Украину

Возобновить поставки российской нефти в Венгрию через территорию Украины можно несколькими способами, в том числе с помощью какой-нибудь юридической лазейки, поиском которой в Будапеште занимаются. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

По его словам, к такому способу можно прибегнуть в том случае, если убедить Украину отменить ограничения в отношении российской компании «Лукойл» не удастся, а Европейская комиссия не станет помогать Венгрии.

Ранее Гуйяш указал, что на август запасов топлива республике хватит, но если за месяц проблема тем или иным образом не решится, то уже в сентябре Венгрия рискует столкнуться с дефицитом бензина. Действия Украины чиновник назвал шантажом за позицию Будапешта по поводу боевых действий на территории республики.

В последние месяцы Венгрия блокировала все инициативы Евросоюза по переводу средств на закупку вооружений в интересах Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал такое поведение постыдным и разрушающим единство внешнеполитической позиции ЕС.

На этом фоне жалоба Венгрии и Словакии (в республике расположен нефтеперерабатывающий завод венгерской энергетической компании Mol) в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Украину пока не нашла ответа. Ни один из участников консультаций не поддержал позицию Будапешта.