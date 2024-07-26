Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 26 июля 2024Экономика

Венгрия решила искать лазейки для поставок российской нефти

Венгрия заявила о поиске лазеек для поставок российской нефти через Украину

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Возобновить поставки российской нефти в Венгрию через территорию Украины можно несколькими способами, в том числе с помощью какой-нибудь юридической лазейки, поиском которой в Будапеште занимаются. Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

По его словам, к такому способу можно прибегнуть в том случае, если убедить Украину отменить ограничения в отношении российской компании «Лукойл» не удастся, а Европейская комиссия не станет помогать Венгрии.

Ранее Гуйяш указал, что на август запасов топлива республике хватит, но если за месяц проблема тем или иным образом не решится, то уже в сентябре Венгрия рискует столкнуться с дефицитом бензина. Действия Украины чиновник назвал шантажом за позицию Будапешта по поводу боевых действий на территории республики.

В последние месяцы Венгрия блокировала все инициативы Евросоюза по переводу средств на закупку вооружений в интересах Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал такое поведение постыдным и разрушающим единство внешнеполитической позиции ЕС.

На этом фоне жалоба Венгрии и Словакии (в республике расположен нефтеперерабатывающий завод венгерской энергетической компании Mol) в Еврокомиссию с просьбой повлиять на Украину пока не нашла ответа. Ни один из участников консультаций не поддержал позицию Будапешта.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Стало известно о месте содержания под стражей экс-замминистра обороны Булгакова

      Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

      В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

      Задержанного ФСБ экс-замминистра обороны Булгакова взяли под стражу

      Звезда сериала «Кухня» раскритиковала Дмитрия Назарова

      В Кремле прокомментировали задержание россиянина в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше