Венгрия признала возможность дефицита топлива из-за Украины

Администрация премьера Венгрии заявила об угрозе дефицита топлива с сентября

Если вопрос с транзитом российской нефти через Украину не удастся решить до сентября, Венгрия столкнется с угрозой дефицита топлива. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

Он призвал не паниковать раньше времени, потому что запасов пока много, но признал необходимость в ближайший месяц найти выход из ситуации. Гуйяш назвал действия Киева шантажом двух стран, Венгрии и Словакии, которые «последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров».

Украина в июне ужесточила санкции против российской нефтяной компании «Лукойл» и больше не позволяет ей использовать нефтепровод «Дружба». При этом в Киеве подчеркивают, что объем прокачки в целом не изменился, ограничительные меры затронули только одну компанию.

Тем не менее Венгрия и Словакия (в стране действует нефтеперерабатывающий завод венгерской энергетической компании Mol) утверждают, что столкнулись с нехваткой сырья. Они обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и с требованием предпринять ответные действия в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

По данным Financial Times, вопрос обсудили на закрытом совещании, но позицию Венгрии не поддержал никто, в то время как действия Еврокомиссии одобрили 11 участников.

Венгрия является главным противником поставок вооружения Украине и блокирует любые инициативы, на которые в состоянии повлиять. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал поведение Будапешта постыдным и призвал к обсуждению, «что делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев». В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься об исключении Венгрии из Евросоюза.