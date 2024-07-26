На Украине предъявили новые обвинения главе ЛНР

СБУ заочно предъявило главе ЛНР Пасечнику новые обвинения

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику новые обвинения. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из публикации, Пасечник обвиняется в мобилизации жителей ЛНР на службу в Народной милиции в период обострения украинского конфликта за несколько недель до начала специальной военной операции.

«Следователи Службы безопасности уведомили Пасечника о подозрении по части второй статьи 28, части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц)», — говорится в публикации.

Ранее на Украине предъявили новые обвинения главе совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. По информации СБУ, политик виновен в незаконной приватизации государственного нефтепровода «Самара — Западное направление».