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16:55, 26 июля 2024Бывший СССР

На Украине предъявили новые обвинения главе ЛНР

СБУ заочно предъявило главе ЛНР Пасечнику новые обвинения
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник . Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику новые обвинения. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из публикации, Пасечник обвиняется в мобилизации жителей ЛНР на службу в Народной милиции в период обострения украинского конфликта за несколько недель до начала специальной военной операции.

«Следователи Службы безопасности уведомили Пасечника о подозрении по части второй статьи 28, части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц)», — говорится в публикации.

Ранее на Украине предъявили новые обвинения главе совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку. По информации СБУ, политик виновен в незаконной приватизации государственного нефтепровода «Самара — Западное направление».

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      Глеб Палехов
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