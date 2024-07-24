На Украине заочно обвинили Медведчука в приватизации государственного трубопровода

СБУ заочно обвинила Медведчука в приватизации государственного трубопровода

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно предъявили обвинения главе совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку по обвинению в якобы незаконной приватизации государственного нефтепровода «Самара — Западное направление». Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«По материалам дела, организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук. (...) К схеме Медведчук привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии, которое приватизировало указанный нефтепровод», — указано в сообщении.

Обвинения были представлены Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджмента «Прикарпатзападтранса», которые якобы и получали прибыль с приватизированного нефтепровода.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск в суд о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука. Также ведомство добивается взыскания в доход государства 24 автомобилей, вертолета Bell-427, более 20 объектов недвижимого имущества и корпоративных прав 22 юридических лиц.