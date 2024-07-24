Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине заочно обвинили Медведчука в приватизации государственного трубопровода

СБУ заочно обвинила Медведчука в приватизации государственного трубопровода

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно предъявили обвинения главе совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку по обвинению в якобы незаконной приватизации государственного нефтепровода «Самара — Западное направление». Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«По материалам дела, организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук. (...) К схеме Медведчук привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии, которое приватизировало указанный нефтепровод», — указано в сообщении.

Обвинения были представлены Медведчуку и четырем представителям бывшего топ-менеджмента «Прикарпатзападтранса», которые якобы и получали прибыль с приватизированного нефтепровода.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск в суд о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука. Также ведомство добивается взыскания в доход государства 24 автомобилей, вертолета Bell-427, более 20 объектов недвижимого имущества и корпоративных прав 22 юридических лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      Экс-премьер Молдавии примет участие в выборах президента

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      На Украине захотели противостоять целям России в Африке

      Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше