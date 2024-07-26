На Украине сообщили о волне поджогов автомобилей военных

«Страна.ua»: за последние сутки по Украине прокатилась волна поджогов объектов

За последние сутки по Украине прокатилась волна поджогов автомобилей военных и других объектов. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания прокомментировал случаи поджогов автомобилей военных и объектов железнодорожной инфраструктуры. В частности, сообщается о поджогах машин в Одессе и подконтрольном Украине Херсоне.

Также источник сообщил о поджоге релейного шкафа на железной дороге неподалеку от станции Одесса-Восточная, а также в городе Городище Черкасской области. При этом в Одесской области движение поездов продолжилось, несмотря на инцидент.

Ранее СБУ раскрыла количество поджогов автомобилей украинских военных. Ведомство уточнило, что на данный момент занимается расследованием более 30 уголовных дел по поджогам машин военных.